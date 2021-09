Tales of Arise : Le grand RPG de 2021 ? Test en vidéo

Annoncé lors de la conférence Microsoft à l’E3 2019, Tales of Arise s’est fait longuement désirer. Et pour cause, il a rapidement suscité beaucoup d’engouement avec son ton plus mature. Nous avions pu mettre plusieurs fois les mains dessus et le RPG était très prometteur. Maintenant qu’il est disponible, on vous partage notre avis définitif dans cette vidéo avec un test complet.

Rappelons que Tales of Arise est déjà disponible depuis le 10 septembre et est jouable sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Pour plus d’informations sur le titre, consultez notre guide complet de Tales of Arise où l’on vous centralise notamment l’emplacement de tous les hiboux.