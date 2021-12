Take-Two dépose une plainte contre Hazelight Studio à cause du nom du jeu… It Takes Two

C’est probablement l’une des informations les plus improbables de la semaine. Take-Two Interactive, l’un des éditeurs les plus influents du marché, comptant dans son escarcelle les licences GTA ou encore Borderlands, a décidé de mettre son grain de sel dans les affaires d’Electronic Arts et surtout de Hazelight, suite à la sortie de It Takes Two. Et vous l’avez deviné, l’histoire du conflit part bien du nom du jeu de Josef Fares.

Ça mène des gros combats dis donc

Eurogamer rapporte alors que Take-Two aurait fait opposition à l’enregistrement de la marque It Takes Two du studio Hazelight, et ce peu après la sortie du titre en début d’année. Hazelight aurait alors été forcé d’abandonné la propriété du nom à cause de cette plainte. Le site a contacté Hazelight pour avoirs plus d’informations, et un représentant du studio déclare que l’équipe a l’espoir que cela soit résolu, un jour ou l’autre.

Ce n’est pas la première fois que Take-Two tente de mettre des copyrights à tout va. L’agence américaine des dépôts de domaine rapporte que l’entreprise a déjà contesté de nombreuses marques liées aux termes « Rockstar », « Mafia » ou encore « Civilisation ». Oui, c’est aussi absurde que ça en a l’air.