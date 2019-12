Surgeon Simulator 2 fera son entrée sur l’Epic Games Store en 2020

Quelques jours plus tard, certes, on revient tout de même sur l’une des annonces des Game Awards 2019. Il faut dire que la cérémonie a été riche en nouveautés et certaines présentations sont donc passées un peu à côté. C’est le cas de Surgeon Simulator 2 qui a confirmé son existence et une sortie fixée à l’année prochaine.

Ce qu’il faut savoir sur Surgeon Simulator 2

Dans la continuité directe du premier épisode sorti en 2013 et qui avait fait grand bruit grâce à YouTube notamment, Surgeon Simulator 2 se positionne toujours comme un simulateur de chirurgie. Enfin, presque, puisqu’on y fait pratiquement tout sauf de la chirurgie pour être honnête.

Dans cette suite, il sera toujours possible d’opérer (et de charcuter) nos patients avec bien sûr, de nouvelles possibilités. La première bonne nouvelle, c’est que l’on nous confirme la présence d’un mode multijoueur jouable jusqu’à quatre joueurs. On ne sait pas encore comment les parties vont se goupiller mais cela permettra probablement d’ajouter une bonne dose de fun à nos parties.

Bossa Studios, qui s’occupe du développement, nous donne rendez-vous en 2020 pour de plus amples informations. Ce sera également en 2020 que le jeu sortira sur PC avec une exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store. Même si l’on suppose que le titre arrivera ensuite sur d’autres plateformes, rien n’a encore été communiqué à ce sujet.