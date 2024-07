Mortal Kombat 1 dévoile son extension Khaos Reign avec Ghostface (Scream), Conan le Barbare ou encore T-1000 (Terminator)

Un nouveau scénario s’ajoute au jeu

Au lieu de simplement fournir un nouveau set de kombattants avec son Kombat Pass, le studio a décidé de voir les choses en grand. Khaos Reign est une véritable extension qui apporte un nouveau scénario dans l’univers du jeu, en plus des nouveaux personnages. Il sera ici question d’univers parallèles avec la menace de Havik, qui va encore une fois forcer Liu Kang à rassembler ses champions.

Ce nouveau scénario mettra surtout en avant Sektor et Cyrax, qui, dans cet univers, seront incarnés par des femmes. On les verra lutter contre Noob Saibot, qui est dans une version perfectionnée de lui-même et plus menaçant que jamais. Ces trois personnages sont les premiers du Kombat Pack 2 et pour cause : ils seront disponibles dès le lancement de Khaos Reign.

Ils ne seront pas les seuls au programme de ce Season Pass, puisque comme d’habitudes, des guests seront de la partie. Et les leaks avaient vu juste, puisque c’est bien Ghostface (Scream), T-1000 (Terminator) et Conan le Barbare qui complèteront le casting. On notera que le T-1000 sera bien à l’image de Robert Patrick, qui prêtera aussi sa voix au personnage, tandis que Conan sera sous les traits d’Arnold Schwarzenegger, mais sans sa voix (a priori).

Avec Khaos Reign, Mortal Kombat 1 va aussi recevoir une mise à jour qui sera gratuite pour tout le monde et qui ramènera les Animality, ces Fatality un peu spéciales où ce sont les animaux qui découpent, tranchent, massacrent, et arrachent les membres de votre adversaire.

Quand sortira Khaos Reign ?

Un beau programme, mais pour cela, il va falloir en mettre le prix. L’extension Khaos Reign sera en effet proposée à 49,99 € sur PC, PS5 et Xbox Series, et 39,99 € sur Switch, et ce dès le 24 septembre prochain.

Il faut aussi bien noter que le Kombat Pack 2 ne sera pas vendu à part de l’extension. Si vous souhaitez jouer avec ces six nouveaux kombattants, il faudra acheter l’extension. Un bundle comprenant Khaos Reign et le premier Season Pass sera lui aussi mis en vente. Pour toute précommande, vous recevrez 4 costumes en plus pour Scorpion, Sub-Zero, Mileena et Noob Saibot.

Mortal Kombat 1 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.