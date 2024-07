La série Like A Dragon: Yakuza produite par Amazon fait monter la pression dans un premier teaser

Qu’il est bon d’être fan de Like a Dragon en ce moment. Après la sortie de l’excellent Like a Dragon: Infinite Wealth, on pourra découvrir ce sur quoi planche le studio Ryu Ga Gotoku d’ici peu de temps étant donné qu’un nouveau jeu sera présenté au Tokyo Game Show. Et en plus de cela, la série TV Like A Dragon: Yakuza sortira cette année après avoir été annoncée par surprises il y a de cela quelques semaines. Pour la Comic-Con, Amazon – qui va diffuser la série – nous dévoile un premier teaser de cette adaptation très attendue.