Clair Obscur: Expedition 33 : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur ce RPG prometteur signé Sandfall Interactive et Kepler Interactive

Première production chapeautée par Sandfall Interactive, un studio montpelliérain fondé en 2020, ce titre a déjà réussi à séduire le public sur plusieurs aspects par le biais de son seul et unique trailer, de son gameplay à son univers en passant par sa direction artistique, ses graphismes et sa musique. Attendu l’an prochain sur PC et consoles, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce que nous savons à son sujet.

Un scénario et un univers clair-obscur intriguant

Puisant ses inspirations dans la France de la Belle Époque, une période historique allant de la fin du XIXe siècle au début de la Première Guerre mondiale (1914), Clair Obscur: Expedition 33 nous confrontera à une histoire et un lore jouant constamment sur le contraste entre la beauté et l’horreur de son univers. Nous supposons d’ailleurs logiquement que c’est une des raisons pour lesquelles le terme artistique « clair-obscur » figure dans son nom.

Ici, une mystérieuse Peintresse se réveille chaque année pour plonger le monde dans le désarroi en peignant un nombre spécifique sur un monolithe. De cette manière, elle lance une malédiction réduisant en fumée toutes les personnes ayant l’âge en question et ce rituel se poursuit, encore et encore.

Afin d’empêcher la population de s’éteindre définitivement à terme, l’Expédition 33 se forme avec pour mission de vaincre la créature avant qu’elle ne les fasse disparaître eux aussi, en inscrivant justement le numéro 33 sur son monolithe. Composée de plusieurs membres dont le nombre exact demeure inconnu à l’heure d’écrire ces lignes, ces derniers devront donc apprendre à coopérer pour atteindre leur objectif commun. Une situation qui nous amènera notamment à en apprendre davantage sur eux au cours du périple. Pour le moment, les développeurs n’ont révélé les identités que de quatre d’entre eux :

Maelle est orpheline depuis qu’elle a 3 ans. Ayant beaucoup de mal à tisser des liens et faire confiance aux autres, elle ne s’est jamais vraiment sentie à sa place à Lumière, la ville où les survivants de la Peintresse habitent. Âgée de seulement 16 ans lorsqu’elle intègre le groupe, elle y voit une opportunité d’explorer le monde qui l’entoure et de forger son propre destin.

Gustave est le frère adoptif de Maelle mais il s'agit surtout d'un ingénieur qui s'est toujours démené pour protéger et subvenir aux besoins de la communauté, en contribuant aux systèmes de défense et agricoles de la cité par exemple. Se sentant constamment oppressé par la menace représentée par la Peintresse, il rejoint l'Expédition dans l'espoir d'offrir un avenir aux générations futures.

Lune est une érudite et une mage qui a tout sacrifié pour achever les travaux de ses éminents chercheurs parents et veut absolument percer les secrets autour de la Peintresse. Chargée d'ouvrir la voie à l'escouade, une tâche impliquant de grandes responsabilités dont elle ressent le poids en permanence, l'échec n'est pas une option envisageable à ses yeux.

Quant à Sciel, la guerrière chaleureuse et extravertie de l'Expédition, elle est une jeune femme vivant au jour le jour et ne craignant pas véritablement la mort, ayant accepté la brutalité du monde dans lequel elle vit depuis longtemps. Cependant, son caractère jovial dissimule en réalité un passé sombre et douloureux.

Un gameplay stratégique et dynamique en perspective ?

En attendant de découvrir si d’autres sont prévus au casting, vous aurez compris que chaque personnage possède une personnalité bien spécifique. A l’image de ce que propose bon nombre de RPG au tour par tour, chacun d’eux devrait donc également se cantonner à un rôle précis au sein de l’escouade. C’est ce que nous déduisons en tous cas des premières séquences de gameplay dévoilées en juin.

Ainsi, dans le but de terrasser les divers ennemis surréalistes qui nous barreront la route, nous devrons chercher à créer les meilleures builds uniques et synergies possibles entre leurs équipements, statistiques et compétences. Un système qui souhaite tout de même nous laisser aussi une chance de mettre en place notre propre style de jeu tout au long de l’aventure.

De plus, des QTE seront présents afin de dynamiser les combats. En les réussissant dans le bon timing, ils nous donneront l’opportunité d’infliger davantage de dégâts, de déclencher des combos dévastateurs, d’identifier des points faibles, ainsi que de parer, contrer ou esquiver une offensive adverse. Une mécanique qui rappelle un peu celle utilisée par les titres Mario & Luigi, même si nous imaginons qu’elle sera probablement exploitée de façon légèrement différente sur le fond et/ou la forme en jeu.

Une ambiance visuelle et sonore ambitieuse

Sur le plan technique, la bande-annonce, mélangeant cinématiques et bouts de gameplay, montre clairement que les développeurs se sont lancés dans un premier projet aux ambitions élevées. C’est pourquoi, il vaut mieux éviter de trop s’emballer même si la vidéo donne vraiment envie d’y jouer. Tournant sous Unreal Engine 5, un level design en monde ouvert ne semble pas au programme bien que des zones et quêtes secrètes le soient. Toutefois, cela ne devrait pas nous empêcher d’arpenter des biomes variés et flattant la rétine, tels que l’Île aux Visages et le Champ de bataille oublié.

Sincèrement, les premières images relayées par le studio sont assez impressionnantes. L’ensemble du travail déjà effectué autour de la direction artistique et des graphismes prend la bonne direction pour mettre idéalement en valeur le rendu clair-obscur de l’univers que les équipes ont imaginé.

Une ambiance particulière et saisissante qui, espérons-le, se retrouvera également dans la bande-son, que l’on nous vend comme « déchirante ». Si vous souhaitez en avoir un agréable aperçu, notez que trois morceaux sont disponibles à l’écoute : « Une vie à peindre », « Alicia » et « Clair-Obscur ». Composés par Lorien Testard au sein de l’entreprise tricolore, il s’agit d’EP chantés partiellement en français par la soprano Alice Duport-Percier et l’artiste canadien Victor Borba.

Quand sortira Clair Obscur: Expedition 33 ?

Clair Obscur: Expedition 33 arrivera en 2025, sans plus de précisions pour le moment, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. En attendant de le voir refaire surface, rappelons que le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive et Kepler Interactive sera accessible day one dans le Xbox Game Pass. A suivre.