Super Intern Story dévoile sa nouvelle date de sortie et sortira aussi sur Switch

Le monde impitoyable des monstres de jeu vidéo

Si vous découvrez Super Intern Story ou que vous souhaitez avoir un bref rappel de ce qu’il vous proposera, Blue Noise Games a pensé à vous en publiant une nouvelle vidéo de gameplay commentée qui revient sur le concept du jeu.

Vous n’incarnerez pas le héros traditionnel de jeu vidéo ici, mais bien celui qui doit tout faire pour lui opposer un certain challenge. Ce qui veut dire que vous devrez construire les différents niveaux en plaçant des pièges au bon endroit, mais aussi des trésors. Et ce ne sera que pour les niveaux les plus traditionnels, puisque comme on peut le voir en vidéo, le jeu proposera également d’autres séquences bien différentes que l’on a hâte de découvrir.

On savait aussi que Super Intern Story nous arriverait dans le courant du mois de juin, et on sait maintenant qu’il faudra patienter jusqu’au 30 juin pour le découvrir. Mais bonne nouvelle, en plus d’arriver sur PC via Steam et itch.io, il sera également disponible sur Nintendo Switch à la même date. Une démo est déjà disponible sur Steam.