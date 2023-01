Super Intern Story : Jouez les apprentis monstres de jeu vidéo dès le 18 avril prochain

Si vous en avez marre de jouer les héros et que vous souhaitez découvrir la vie des méchants et des vilains d’un jeu vidéo, Super Inter Story vous proposera une aventure qui saura peut-être vous divertir. Nous vous avions parlé de ce jeu de plateformes 2D pas comme les autres lors de l’un de nos AG French Direct il y a de cela quelques mois et le titre de Blue Noise Games avait tapé dans l’œil de beaucoup grâce à sa proposition singulière. Le studio revient aujourd’hui pour nous annoncer que le développement touche à sa fin et que Super Intern Story se prépare pour sa sortie.

Les monstres stagiaires ont aussi la vie dure

Si on l’attendait initialement pour l’automne de l’année dernière, Super Intern Story ne sortira finalement que dans quelques semaines mais avec des bonnes nouvelles au passage. Attendez-vous à jouer les apprentis monstres dès le 18 avril prochain sur PC via Steam et Itch.io, mais aussi sur Switch, ce qui devrait en ravir en plus d’un.

Pour rappel, Super Intern Story nous demande de prendre le contrôle d’un stagiaire malmené qui doit porter des costumes de monstres à travers différents niveaux pour que les héros puissent faire leur boulot. En plus de cette tâche si particulière, il vous reviendra de réparer les erreurs des autres tout en découvrant comme les coulisses du jeu vidéo, avec une bonne dose de mise en abime et un ton très décalé.