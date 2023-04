Super Bomberman R 2 sera disponible chez nous dès le 13 septembre

Les modes de jeu sont présentés en vidéo

Le party-game se fera attendre jusqu’à la toute fin de l’été puisqu’il est prévu pour la rentrée. Vous pourrez jouer avec vos amis à Super Bomberman R 2 dès le 13 septembre prochain, PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, sachant que le crossplay sera actif entre toutes ses versions.

Enfin, cette date tient pour la version numérique, puisque la version physique aura seulement 24 heures de retard et sortira le 14 septembre.

Pour fêter cela, on a droit à une nouvelle vidéo qui nous présente les différents modes de jeu du titre, comme le mode Bataille 64 qui est une sorte de Battle Royale ; Le mode Grand Prix qui fait affronter deux équipes ; le mode Standard que l’on retrouvait déjà dans le premier opus ; et enfin le mode Château, avec des batailles en 1 vs 15 où l’un des joueurs doit créer ses fortifications pour empêcher les autres de l’assaillir.