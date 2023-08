Super Bomberman 2, Cygni, Metal Gear Solid… Konami nous a présenté ses futures sorties

Lors de cette journée, nous avons eu l’occasion de découvrir et essayer quatre titres du line-up de Konami. Chaque session de jeu était d’une durée d’environ une petite heure, où nous avons également eu l’occasion de discuter avec des personnes en charge du développement comme de l’édition chez Konami, qui ont pu répondre à nos questions concernant l’avenir de l’éditeur.

Le retour des licences classiques

Comme vous avez pu le voir récemment, Konami fait renaître de ces cendres petit à petit des licences adulées du public. Que ce soit Silent Hill comme Metal Gear, l’éditeur semble vouloir faire enfin plaisir aux fans. Et parmi cette communauté très large, il y a les amateurs de propositions arcades, de licences historiques de la marque, telles que Bomberman.

6 ans après la sortie du dernier épisode, Bomberman est de retour avec Bomberman R 2. En terme de classique de Konami, on ne peut pas faire mieux. Pour ceux qui avaient été séduit par la formule, ils ne devraient pas être trop perdus. Si nous n’avons pas eu l’occasion de jouer au mode histoire – dont la durée devrait être comprise entre 8 à 10h de jeu – nous avons fait un tour du reste du propriétaire afin de voir ce qui sera au programme.

Et forcément, lorsque l’on parle de Bomberman, on pense avant tout aux modes multijoueurs et aux soirées passées à s’affronter en boucle sur le jeu (pour moi c’était Super Bomberman 2). Pour cela, vous aurez de quoi vous amuser. entre le mode classique, un mode proche du battle royale nommé Battle 64, un mode par équipe « Grand Prix« , et le tout nouveau mode Castle. Ce mode s’inspire des FPS récents, avec un système d’attaque / défense. Une équipe va devoir protéger le château et ses 3 coffres, tandis que l’autre devra ouvrir 2 des 3 coffres avant le temps imparti.

Un éditeur de cartes sera également disponible pour ce mode de jeu, avec des créations qui pourront être partagées en ligne. En plus de cela, on retrouvera un mode en ligne compétitif, et beaucoup d’options de personnalisation pour avoir par exemple des skins inspirés de licences de Konami, tels que le Pyramide Head de Silent Hill. Sur la session que nous avons eu l’occasion de faire, nous avons passé un bon moment. Si la sortie du titre ne saurait trop tarder, on est plutôt convaincu que ce Bomberman R 2 possède des armes pour être une bonne suite.

Snake !

Nous vous en avons parlé en détail dans un article dédié, mais nous allons tout de même revenir ici sur ce qui était un des gros morceaux de la présentations : Metal Gear Solid : Master Collection vol. 1. Comme vous devez vous en douter, difficile de se lancer en à peine une heure dans ce qui représente 7 titres d’une des licences les plus importantes du jeu vidéo. Cela a été pour nous davantage l’occasion de faire un tour du propriétaire, de l’ensemble du contenu jouable et des bonus, et de tout le travail réalisé afin de proposer les meilleures conditions aux fans et aux personnes souhaitant découvrir la série.

On pourra regretter l’absence de la version The Twin Snakes du premier Metal Gear Solid, mais la présence d’une localisation française sur l’ensemble de la collection est quelque chose que nous souhaitons vraiment mettre en avant.

Un développement de propositions indépendantes occidentales

Deux autres titres, davantage confidentiels, nous ont été dévoilé et mis à l’essai, venant non pas du pays du soleil levant, mais du vieux continent. L’occasion ainsi de découvrir de nouvelles propositions originales, qui restent dans l’identité de Konami. Le premier de ces deux jeux se nomme Super Crazy Rhythm Castle.

Développé par le jeune studio britannique Second Impact Game, le jeu se présente comme un mélange détonnant entre un jeu de rythme et un party game coopératif tel que Overcooked. Jouable de 1 à 4 joueurs, vous y enchaînerez des niveaux loufoques, où vous devrez à la fois réussir les séquences de jeu de rythme, tout en allant par exemple nettoyer un terrain vous empêchant de voir les notes.

Plus de 30 morceaux seront disponible, issus de quasiment tous les genres musicaux, et vous pourrez d’ailleurs les rejouer dans un mode de jeu spécifique, pensé pour les amoureux du scoring. Par ailleurs, dans une volonté de proposer un jeu aussi accessible que challengeant, deux niveaux de difficulté seront proposés et pouvant être appliqués sur chaque joueur indépendamment. C’est une très bonne idée, et sur les quelques niveaux que nous avons testé, Super Crazy Rhythm Castle a été un petit coup de cœur. Nous avons hâte d’en savoir plus et surtout d’avoir le jeu entre nos mains.

Le second et dernier jeu que nous avons eu l’occasion d’essayer, également issu d’un développeur indépendant, cette fois-ci d’Edimbourgh en Ecosse, se nomme Cygni : All Guns Blazing. On quitte le party-game pour partir vers les horizons du shoot them up. Et quand on parle de ce genre, forcément, Konami et son historique du jeu d’arcade ont fait partie des initiateurs du genre avec des titres tel que Gradius ou Parodius.

Ici, c’est un shooter vertical que nous avons. Si l’approche est forcément arcade, le jeu profite de toutes les évolutions pour proposer déjà un véritable régal visuel. Nous nous retrouvons dans un univers de science fiction sombre, avec des designs inspirés des robots et monstres mécaniques d’œuvres comme Matrix. Si nous n’avons pas pu rentrer dans les détails de l’histoire, nous avons entraperçu qu’un scénario sera conté entre les différentes missions.

Au niveau du gameplay, vous retrouverez un shooter dynamique avec un bon nombre de projectiles. Le système de jeu proposera toute une gestion de jauge de missiles et de boucliers que vous pourrez transférer de l’un vers l’autre. Il faudra de plus faire attention à éliminer les menaces face à vous, mais aussi au sol, avec une arme pensée spécifiquement pour cela. Cygni est un jeu prometteur, même si un véritable équilibrage nous sembme nécessaire pour qu’il puisse être accessible, et pas uniquement réservé aux gros joueurs du genre.

Le futur de Konami

En conclusion, que peut-on retenir ? Konami est depuis maintenant 2 ans et demi dans une véritable volonté de retour aux sources, avec la réapparition de grandes licences, mais aussi cette volonté d’ouverture en aidant des studios indépendants à lancer leur jeux. L’idée derrière, d’ailleurs, est de créer ainsi une offre de jeux complémentaire entre ces presque deux entités. Il y a tout un travail de curation afin de proposer ainsi des jeux qui vont être cohérents avec l’histoire de Konami également. Il ne nous reste plus qu’a voir ce que donneront ces jeux ainsi que les futures productions que nous proposera l’éditeur.