Super Bomberman R 2 : Un nouvel opus avec un mode de jeu inédit au programme

Le Nintendo Direct Mini Partner Showcase a fait la part belle aux héros et aux licences d’antan, et sans donc sans grande surprise que l’on a pu assister à un autre retour de Bomberman avec la présentation de Super Bomberman R 2, qui fait suite au premier épisode sorti il y a maintenant cinq ans, et qui se présente comme une évolution de Super Bomberman R avec un mode de jeu inédit et très différent.

Pas touche à mon château

Konami a donc décidé de sortir un nouveau party-game avec une nouvelle histoire à découvrir et surtout un mode de jeu inédit, « Château ». Ce mode un peu spécial opposera 15 joueurs à un seul participant, avec un gameplay asymétrique. Le joueur qui sera seul devra bâtir son château et fortifier ses défenses pour empêcher que les quinze autres participants mettent la main sur son trésor. Un nouveau type de personnage, Ellon, aidera notamment à repousser les envahisseurs dans ce mode.

En plus de cela, on retrouvera tous les autres modes traditionnels de Super Bomberman R, à savoir un mode Création, un éditeur de niveau, le mode Bataille 64 ou encore le Grand Prix.

Super Bomberman R 2 sortira dans le courant de l’année 2023 sur PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.