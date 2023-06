Summer Game Fest : Le résumé complet des annonces de la conférence du 8 juin

Voici donc toutes les annonces qui ont été dévoilées lors de la conférence du 8 juin.

Un début solide et surprenant

La conférence a commencé avec une petite surprise puisqu’un nouveau jeu Prince of Persia a été annoncé. Non, il ne s’agit pas du remake qui lutte pour trouver son chemin, mais Prince of Persia: The Lost Crown. Il s’agira d’un épisode en 2,5D avec un tout nouveau prince et une histoire inédite. Entre parkour et combats, ce jeu sortira le 24 janvier prochain sur toutes les plateformes.

Mortal Kombat 1 a évidemment eu droit à une grande présentation, avec un long trailer illustrant l’histoire du jeu, avec de nouvelles versions de personnages connus. Ed Boon est monté lui-même sur scène pour parler des Kameo Fighters, une mécanique qui permet de faire appel à un autre personnage en combat le temps d’un combo.

Path of Exile 2 a montré du gameplay pour rappeler que Diablo IV n’était pas le seul hack’n slash du monde, et ce avec une petite vidéo de gameplay. On devrait en apprendre plus à son sujet le 28 juillet.

Capcom était au rendez-vous avec Street Fighter 6, enfin plutôt avec Exoprimal, qui avait juste envie de montrer des skins Ryu et Guile pour aller taper des dinos, parce que… Parce que. Mais c’était sans doute pour mieux préparer l’arrivée de Nicolas Cage, qui sera au cœur d’une prochaine mise à jour de Dead by Daylight. La partie Hollywood n’était pas terminée puisque l’équipe de la série The Witcher a présenté un nouveau trailer pour la saison 3 du show, qui arrivera à la fin du mois. Et tant qu’à faire, autant évoquer le court extrait de la série Twisted Metal avec Anthony Mackie, qui n’était pas franchement vendeur.

On a ensuite eu droit à un segment sans grande annonce avec juste une date pour Remnant II, qui sortira le 25 juillet, et une autre pour Witchfire le 20 septembre. Même chose pour Honkai Star Rail, le petit frère de Genshin Impact, qui a annoncé qu’il arriverait dans le dernier trimestre de l’année sur PS5.

Sonic Superstars est venu ravir les fans des aventures du hérisson à l’ancienne en 2D mais avec un style visuel 3D. Sonic sera accompagné par Tails, Knuckles et Amy puisque le jeu sera aussi jouable en coop jusqu’à 4 pour profiter à plusieurs des nombreux nouveaux pouvoirs. Sortie prévue cet automne sur toutes les plateformes.

Lies of P était de la partie pour annoncer son report au 19 septembre, mais le Bloodborne-like avait aussi une petite surprise avec la sortie immédiate d’une démo, que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Sand Land a aussi été annoncé, une adaptation en jeu vidéo d’un manga peu connu chez nous sorti au début des années 2000. Et si le style vous dit quelque chose, c’est logique puisqu’il s’agit d’une œuvre d’Akira Toriyama, papa de Dragon Ball. Aucune date, mais on sait qu’il s’agira d’un action RPG qui arrivera sur PC et les deux PlayStation et Xbox.

Annapurna est juste passé en coup de vent pour annoncer sa propre conférence le 29 juin prochain, tandis que le très attendu Throne & Liberty était aussi de passage. Le MMORPG récupéré par Amazon a dévoilé sa première bande-annonce occidentale et a annoncé un test technique à venir prochainement. Pas de date, ni pour le test ni pour la sortie du jeu, qui est prévue sur PC, PS5 et Xbox Series.

On passera rapidement sur les jeux qui ont enchaîné les trailers sans vraies annonces ou que l’on avait déjà longuement aperçus auparavant. On pense à Immortals of Aveum, Warfinder, King Arthur: Legends Rise, Party Animals qui a eu une date ou encore Baldur’s Gate 3, qu’on, est d’ailleurs censé revoir dimanche soir au PC Gaming Show. On peut tout de même retenir Warhaven, simili Chivalry en 16 contre 16, qui aura une démo le 19 juin et une sortie fixée à la fin d’année.

Des retours attendus

Comme annoncé, Alan Wake 2 était bien présent afin de nous présenter un bout de son gameplay horrifique. Sam Lake était présent en personne pour nous montrer une séquence de jeu où l’on incarne le nouveau personnage jouable, Saga, qui enquête sur Bright Falls et le mystère Alan Wake. Sortie toujours prévue le 19 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Yes Your Grace s’offrira une suite avec Yes Your Grace Snowfall, qui nous demande de prendre des choix importants dans un royaume pixélisé. Palworld a quant à lui montré que Pokémon avec des armes à feu, ça peut être drôle, et on testera tout cela sur PC en accès anticipé début 2024, avec une sortie sur Xbox également prévue.

On ne s’attendait pas à le revoir mais Marvel’s Spider-Man 2 avait bel et bien une annonce à nous faire, avec la date de sortie du jeu. Pourquoi maintenant, et pas au PlayStation Showcase, allez savoir, mais le jeu sortira le 20 octobre prochain. On a aussi pu voir une nouvelle image de Venom, ainsi qu’un collector massif avec le symbiote et nos deux Tisseurs, pour 250 €.

Rapide passage aussi pour Black Desert Online. Le MMO est toujours bien suivi par Pearl Abyss et accueillera sa prochaine extension le 14 juin. Ca s’appelle La Terre du Matin Radieux, elle est considérée comme la plus ambition extension à ce jour et on a juste vu un court trailer.

Le jeu The Lord of the Rings: Return to Moria a aussi présenté de nouvelles images de gameplay, avec de la collecte de ressources, de la construction et quelques affrontements. Le jeu de survie qui nous plongera dans les mines de la Moria en compagnie des nains est légèrement repoussé à la fin de l’année mais avait tout de même une bonne nouvelle : des versions PS5 et Xbox Series sont confirmées.

Tandis que tout le monde attendait Final Fantasy VII Rebirth (ne vous inquiétez pas, ça vient), c’est le jeu mobile Ever Crisis qui a été montré. Celui-ci retracera toute la saga Final Fantasy VII sous une autre forme, et on peut s’attendre à un bêta test ce mois-ci puisque les préinscriptions ont débuté.

Focus Entertainment était aussi de la partie avec pas moins de trois jeux. Deux déjà connus, avec Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Banishers: Ghosts of New Eden. Le premier a simplement dévoilé un trailer centré sur sa campagne, jouable en solo ou en coopération et nous donne rendez-vous cet hiver pour sa sortie. Le second a dévoilé ses premières images avec une nouvelle bande-annonce. Pas de date mais cet action RPG développé par DON’T NOD est toujours prévu pour 2023.

Le troisième chez Focus Entertainment est une annonce, celle de John Carpenter’s Toxic Commando. Il s’agit d’un FPS bien nerveux où l’objectif est de dégommer des hordes d’infectés. Cela tombe bien puisque c’est développé par Saber Interactive, l’équipe derrière World War Z. Et comme vous l’avez deviné, c’est inspiré de la filmographie de John Carpenter avec un titre qui sent bon le buddy-movie des années 80. C’est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2024.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, qui a le nom le plus compliqué du monde, avait fait parler de lui à cause d’une fuite et il a pu confirmer sa date de sortie, soit le 9 novembre prochain sur PC, PlayStation et Xbox. Notre yakuza préféré reviendra dans une aventure un peu spéciale où il pourra utiliser un nouveau mode de combat, le style Agent.

Quantic Dream a également fait une apparition. Non pas pour parler de Star Wars Eclipse ou d’un projet développé en interne mais pour les jeux qu’ils comptent éditer à l’avenir. Ils ont présenté leur nouveau label d’édition nommé Spotlight by Quantic Dream et sont revenus sur deux des titres présents dans ce catalogue.

Tout d’abord Under The Waves, officialisé en 2022 et qui a trouvé une date de sortie. Le jeu d’aventure narratif dans les fonds marins est désormais prévu le 29 août sur PC, PS5 et Xbox Series.

Mais aussi pour Lysfanga: The Time Shift Warrior. Le jeu vidéo étudiant devient réalité et se concrétise avec un hack’n’slash tactique qui nous fait suivre une puissante guerrière qui doit sauver le Nouveau Royaume. Prévu sur PC à une date encore inconnue.

Dévoilé lors d’un Nintendo Direct, Fae Farm, qui mélange RPG, simulation agricole et simulation de vie, est venue avec deux annonces : l’arrivée sur PC en plus de la Switch et une date de sortie fixée au 8 septembre

On ne va pas trop s’attarder sur les nouvelles saisons des jeux service comme Fortnite ou Call of Duty, ni même Marvel Snap (qui sortira son nouveau mode de jeu la semaine prochaine).

La surprise qui n’en n’était pas vraiment une

On se concentrera plutôt sur l’annonce, celle de Final Fantasy VII Rebirth. Le jeu a bien fait office de one-more-thing avec un trailer massif qui dévoile des grands environnements ouverts pour cette suite du remake. Le groupe de Cloud quitte les couloirs de Midgard pour s’aventurer dans des lieux bien connus des fans, avec des combats où des attaques en duo seront permises. Les deux infos à retenir ici, c’est que le jeu sortira sur 2 disques sur PS5, mais aussi qu’il devrait arriver dans le début de l’année 2024.

Voilà qui met un point final à cette conférence, pas franchement dingue à regarder malgré quelques belles annonces. Un rythme qui est sans doute à revoir chez Geoff Keighley, qui laisse encore un peu trop de place aux stars (on adore Nicolas Cage, mais bon) et aux placements de produits. Pas le Summer Game Fest le plus passionnant à suivre, mais loin d’être le plus honteux il faut le reconnaître.