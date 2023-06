King Arthur : Legends Rise dévoile son histoire et son gameplay en vidéo

C’est de la camelote

Développé par Kabam Games derrière d’autres jeux mobiles comme Marvel Contest of Champions voire Disney Mirrorverse, le titre orienté RPG au tour par tour nous raconte son histoire à travers cette nouvelle vidéo. Grosso modo, nous suivrons les péripéties du jeune roi Arthur, qui devra affronter moults dangers et se frotter à de nombreuses créatures.

Sur le gameplay, bien que l’on n’ait hélas pas vu grand-chose, nous pouvons clairement voir sur les images ci-dessous que nous serons en face d’un RPG au tour par tour comme évoque un peu plus haut. Il sera possible d’incarner plusieurs protagonistes ayant sa propre histoire, et le but sera tout simplement de défendre le royaume de Camelot. Autrement dit pour ce faire, il faudra obtenir et améliorer diverses armes à nos recrues en progressant dans le jeu, et ainsi utiliser des reliques pour améliorer ces derniers.

Il n’y a pas d’autres infos à se mettre sous la dent concernant le soft, qui est en somme dans la veine d’un Raid: Shadow Legends. Le titre sera par ailleurs jouable en free-to-play aussi bien sur PC via Steam, que sur iOs et Android. Sachez d’ailleurs que les pre-inscriptions sont ouvertes pour le jeu, et vous donnera accès à diverses récompenses.

King Arthur : Legends Rise sera disponible prochain sur PC et mobiles, sans précisions complémentaires.