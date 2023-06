Fae Farm : Le RPG de simulation agricole arrivera sur PC et Switch à la rentrée

La simulation de vie et de ferme reprend les cours

Vous l’aviez peut-être aperçu lors d’un précédent Nintendo Direct : Fae Farm est la nouvelle production de Phoenix Labs, studio connu pour le jeu Dauntless. Cette fois-ci, on laisse la chasse de côté pour une aventure plus féérique, et surtout, plus calme. Mélange de simulation de vie et simulation agricole, le titre trouve une date de sortie fixée à la rentrée et annonce également l’arrivée d’une version PC, en plus de la mouture Switch initialement connue.

Rien de bien inédit dans cette nouvelle bande-annonce, si on met de côté les quelques séquences inédites. L’aventure nous propose moult activités connues des simulations agricoles, avec la possibilité de cultiver sa ferme, fabriquer des objets, entretenir ses cultures, gérer des relations et réaliser diverses quêtes. A cela s’ajoute une composante RPG, avec la possibilité de personnaliser son personnage, un système de progression et des donjons à parcourir, ce qui rappelle (un peu) le pitch de la licence My Time At Sandrock. On y ajoute de la magie et la possibilité de jouer jusqu’à 4 joueurs, aussi bien en ligne qu’en local.

L’attente ne sera pas trop longue puisque Fae Farm débarquera le 8 septembre 2023 sur PC et Nintendo Switch. Les précommandes numériques viennent d’être lancées.