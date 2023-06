Le jeu SAND LAND dévoile une première vidéo et sortira sur PC et consoles

Le manga SAND LAND aura droit à son jeu

Ce n’était pas un secret de polichinelle : Bandai Namco avait officialisé travaillé sur un Sand Land Project en décembre dernier. Mais pour l’instant, hormis cette unique déclaration, nous n’avions encore aucune information concrète (au point de douter qu’il s’agissait d’un jeu). Cela change un peu ce soir puisque une première bande-annonce a été diffusée, nous permettant d’apercevoir ce futur titre qui sera bien un Action RPG. Surprise, il sera développé par ILCA, studio nippon qui a œuvré sur les remakes de Pokémon Diamant et Perle ainsi que sur le récent One Piece Odyssey.

Il s’agit bien d’une adaptation de Sand Land, manga en one shot imaginé par Akira Toriyama (Dragon Ball, Dr. Slump) et publié au début des années 2000. S’il n’est pas connu la popularité qu’il méritait en occident, il semblerait qu’il ait un certain regain d’intérêt, notamment avec un film d’animation produit par Sunrise Studio, Kamikazedouga et Anima qui est dans les cartons. L’idée est de relancer cette licence à travers une expérience transmédia.

On sera alors plongé dans un monde désertique où l’eau potable est devenue une denrée extrêmement rare. On y suit Beelzébub, prince des Démons, ainsi que le shérif Lao et le démon Thief qui partent à la recherche de la Fontaine Mirage, une soi-disant source d’eau légendaire cachée. Il faudra se déplacer à pied ou à l’aide de divers véhicules (personnalisables) et de nombreux dangers seront sur notre chemin.

Sand Land est pour l’instant prévu sur PC et consoles, plus précisément sur Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Aucune date ni période de sortie n’a cependant été communiquée.