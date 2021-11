Suhoshin fait ses présentations en attendant 2022

Suhoshin permet à l’AG French Direct de faire un petit détour par la Corée médiévale. Le studio rennais No More 500 (à prononcer « No More cinq-cents ») a dévoilé de nouvelles séquences de son visual novel lors de notre conférence.

Suhoshin, la Corée à Baksu

Suhoshin raconte l’histoire de Yuri, un jeune homme rentrant dans son village natal après être devenu garde. Malheureusement, c’est à ce moment-là que débute une série de meurtres sur laquelle il devra enquêter sur ordre du caractériel Monsieur Lee. Au cours de son investigation, il rencontrera des personnages tels que Eun Seo, Yuna, le Baksu ou un Moine et il faudra bien choisir à qui accorder sa confiance.

Car chaque choix aura en effet son importance et pourra soit vous faire progresser dans votre recherche du tueur, soit avoir des conséquences tragiques. Comme l’équipe l’indique en interview, un grand soin a été apporté à la représentation de la Corée, c’est pour cela que le jeu n’hésite pas à employer des termes spécifiques qui sont donc répertoriés dans un index afin d’en savoir plus sur ce pays et son histoire.

Suhoshin sortira sur PC en 2022. En attendant, pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre interview exclusive d’Alan Menant, le scénariste et développeur, et de Ji Yeong, la directrice artistique, dans le cadre de l’AG French Direct.