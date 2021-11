Suhoshin

Suhoshin est un visual novel en 2D qui nous raconte l'histoire de Yuri, un jeune garde qui va devoir enquêter au sein de son village suite à une série de morts inexpliquées. Le titre se déroule dans la Corée médiévale, et met en place un système d'embranchements avec des choix de dialogues et de nombreuses fins à découvrir, avec la possibilité de revenir en arrière afin de voir toutes les possibilités sans tout recommencer.