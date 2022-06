Stray : Une aventure chatberpunk prometteuse ? Notre premier avis en vidéo

Stray se dirige enfin vers sa sortie, deux ans après son annonce. Le jeu où l’on incarne un chat perdu dans une ville cyberpunk peuplée d’automates a dévoilé sa date de sortie fixée à juillet, tandis que de notre côté, nous avons pu voir plusieurs séquences de gameplay et discuter avec l’équipe de développement pour en savoir plus. On vous dit alors tout ce qu’il y a à savoir sur ce jeu intriguant avec notre premier aperçu en vidéo.

Stray sera disponible dès le 19 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre interview de Swann Martin-Raget de Blue Twelve Studio.