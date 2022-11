Storyteller : Le jeu d’Annapurna Interactive viendra nous conter ses histoires le 23 mars 2023

Voilà un moment que nous n’avions plus eu de nouvelles de Storyteller, ce jeu atypique qui nous demande de résoudre des puzzles en plaçant dans le bon ordre divers éléments d’une histoire. Annoncé en 2021, le jeu devait nous parvenir en février de cette année, mais un silence complet régnait autour de l’état du projet. De quoi nous laisser craindre le pire, même avec Annapurna Interactive derrière le jeu pour le soutenir, mais heureusement, le titre a refait surface à l’occasion du dernier Indie World Showcase de Nintendo.

L’histoire pourra être écrite en 2023

Storyteller est malgré tout passé en coup de vent, puisqu’il n’avait pas de nouveau trailer à nous présenter. Cependant, le jeu d’Annapurna Interactive et de Daniel Benmergui n’est pas venu les mains vides, puisqu’il voulait nous communiquer sa nouvelle date de sortie. Il va falloir patienter un peu plus longtemps avant de vous lancer à la résolution de tous ses puzzles, puisque Storyteller arrivera le 23 mars 2023 sur PC et Nintendo Switch.

Si le projet vous intrigue, vous n’aurez pas besoin d’attendre trop longtemps pour l’essayer, puisque la démo du jeu est toujours disponible sur Steam. Vous y découvrirez plusieurs histoires à reconstituer via des objectifs précis, de quoi vous mettre l’eau à la bouche avant la sortie du jeu complet.