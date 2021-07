Storyteller vous propose de créer vos propres histoires sur PC et Switch

La conférence d’Annapurna Interactive a été l’occasion d’apprendre quelques détails sur des titres déjà connus, comme Stray ou Neon White, mais aussi de lever le voile sur de nombreux projets qui ont de quoi intriguer. Parmi ces derniers, on retrouve Storyteller, qui nous place dans la peau d’un conteur d’histoire.

Raconte-moi une histoire

Développé par Daniel Benmergui, ce projet atypique nous propose alors de créer des histoires en fonctions des règles données. On nous présente alors plusieurs personnes et situations à imbriquer dans le récit pour remplir le contrat demandé, comme de créer une tragédie ou bien d’autres situations. Une fois les règles présentées, on est alors libre d’orienter la situation comme bon nous semble en plaçant les personnage où l’on veut.

Un concept étonnant qui pourrait cependant vite être limité selon les règles proposées, mais bonne nouvelle, on peut juger ça de nous-même dès maintenant puisqu’une démo est désormais disponible sur Steam.

Storyteller sera disponible le 1er février 2022 sur PC et Nintendo Switch.