Stellaris Console Edition aura droit à une édition physique le 9 juin

Alors que la version PC a accueilli l’extension Federations en mars dernier, Stellaris Console Edition va avoir droit à une édition physique plus d’un an après sa sortie au format dématérialisé sur PlayStation 4 et Xbox One. Distribuée par Koch Media au prix de 49,99€, elle sera disponible le 9 juin prochain.

Deux contenus additionnels intégrés

Bénéficiant d’une interface utilisateur remaniée, cette version du 4X développé par Paradox Interactive inclut le titre de base et les contenus additionnels Plantoids Species Pack et Leviathans Story Pack. Notez que, si vous souhaitez étoffer un peu plus votre expérience de jeu, Utopia et l’Expansion Pass 2, regroupant les DLCs Apocalypse, Synthetic Dawn Story Pack et Humanoids Species Pack, sont disponibles à la vente contre les sommes de 19,99€ et 29,99€.