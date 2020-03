Stellaris : L’extension Federations est disponible sur PC

Disponible depuis 2016 sur PC et depuis le 26 février sur PlayStation 4 et Xbox One, Stellaris continue de proposer du contenu puisque sa nouvelle extension, Federations, est disponible dès aujourd’hui sur PC.

La diplomatie avant tout

Axé sur les relations diplomatiques, le DLC a pour objectif d’apporter plus de profondeur aux différentes fonctionnalités politiques présentes dans le 4X.

D’après la page Steam du jeu, rejoindre une Fédération peut devenir plus avantageux que par le passé grâce à l’obtention de puissantes récompenses. Le Sénat Galactique vous permettra d’unir les différents empires, de voter des résolutions et de manipuler les conspirateurs. Quant au système des Origines, il permet désormais d’étoffer le passé de votre civilisation et de modifier les conditions de départ de votre partie.

Autre ajout, vous pouvez désormais construire le Juggernaut. Il s’agit d’une gigantesque base stellaire mobile capable de produire et réparer vos vaisseaux même si vous vous trouvez en territoire ennemi.

Federations, le nouveau contenu additionnel de Stellaris est disponible dès aujourd’hui sur PC au prix de 19,99€.