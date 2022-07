Accueil » Actualités » Steelrising défouraille du titan avec un trailer de gameplay et l’annonce d’une bêta

Etant donné que le titre est prévu pour la rentrée de cette année, Steelrising était bien entendu l’une des stars de la dernière Nacon Connect. L’éditeur français a profité de l’occasion pour nous montrer une nouvelle fois ce Souls-like à la française, avec un trailer qui se concentrait cette fois-ci sur les combats, et notamment sur les affrontements contre les boss, autrement appelés Titans.

Un challenge de Titan

Après avoir mis son histoire en avant, qui revisitera à sa sauce les événements de la Révolution Française, le titre de Spiders nous présente un trailer un peu plus énervé, dans lequel Aegis montre à quel point elle est une arme redoutable, avec de nombreux outils à sa disposition.

Mais Souls-like oblige, pas de sentiment de surpuissance ici, on est vite ramenés à la réalité avec des machines colossales qui vont nous barrer la route et qui promettent de nous mettre en pièces détachées plus d’une fois.

Steelrising est attendu pour le 8 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On apprend cependant que si vous précommandez le jeu, vous pourrez avoir accès à une bêta de ce dernier dès le 25 août prochain.

