La conférence nacon connect reviendra le 7 juillet

Juin est chargé en conférences et on remercie donc la Nacon Connect de nous laisser un peu de répit en attendant le mois prochain pour tout nous dire sur l’avenir de l’éditeur et fabricant de périphériques français.

La Nacon Connect 2022 prend date

Nacon nous donne rendez-vous le 7 juillet à 19h, heure française avec une édition qu’on nous promet réinventée pour proposer encore plus de contenu. Il y aura d’ailleurs à la fois un pré-show et un post-show en présence d’influenceurs, on imagine qu’il y aura au moins Kayane vu sa place centrale sur l’image officielle du Nacon Connect 2022 avec leur prochain stick arcade dans les mains.

Forcément, sur cette même image, on repère également The Lord of the Ring: Gollum, Steelrising, Robocop: Rogue City qui avait été annoncé lors de la dernière édition. Et on ne dirait pas non à plus d’infos sur Hell is Us, Test Drive Unlimited Solar Crown ou Greedfall II par exemple.

Dans tous les cas, on nous promet des annonces de « projets majeurs » mais aussi de nouveaux trailers et du gameplay inédit et des accessoires. Rendez-vous donc le 7 juillet sur les chaînes officielles Youtube et Twitch de Nacon, ou sur ActuGaming puisque comme toujours, nous répondrons présent pour couvrir l’évènement.