Starfield : Todd Howard évoque le système de dialogue, les traits de personnages et la hard science-fiction

Cela fait pas mal de temps que l’on est sans nouvelles de Starfield, qui a été reporté à l’année prochaine. Initialement, le jeu devait nous parvenir dans un peu moins d’un mois, mais Bethesda a décidé de prendre bien plus de temps pour peaufiner cette nouvelle licence, sur laquelle le studio mise gros. Histoire de nous faire patienter jusqu’à ce que de nouvelles images soient publiées, Todd Howard a pris la parole dans une vidéo inédite où il répond à quelques questions sur cette expérience pas comme les autres.

Starfield, un vrai jeu de hard science-fiction ?

Howard est d’abord revenu sur le genre spécifique de Starfield, ou du moins le genre auquel il pense appartenir, à savoir la hard science-fiction :

« Je ne peux pas en être vraiment sûr, parce que je me dis : « Qu’est-ce que les gens vont penser si je dis oui ou non ? ». Je pense que c’est bien le cas pour nous, c’est bien de la hard science-fiction où l’on comprend comment l’homme s’est mis à explorer l’espace. On peut même regarder nos vaisseaux en se disant : « Oui, ils ont une identité visuelle qui nous rappelle l’exploration spatiale ». Mais c’est une question piège, car c’est un jeu vidéo pas vrai ? Dans un vrai jeu vidéo de hard science-fiction, on meurt de froid dans l’espace. »

Après avoir expliqué qu’il avait lu plusieurs recherches sur le fonctionnement de l’espace, il justifie ses choix en déclarant qu’il ne voulait pas non plus trop punir le joueur avec certaines règles.

Il revient également sur les traits que l’on pourra attribuer à nos personnages, qui seront toujours équilibrés. Mais si on a envie d’en changer en cours de route, cela sera bien possible.

Enfin, Howard explique que le jeu introduira un système de dialogue assez classique, mais que la quantité de lignes de dialogue sera plus importante dans ce jeu en particulier. C’est près de 250 000 lignes de dialogue qui nous attendent, contre seulement 60 000 dans Skyrim.

Starfield sera disponible sur PC et Xbox Series dans le courant de l’année 2023.