Une nouvelle planète pleine de dangers à explorer

Starfield: Shattered Space nous a dévoilé un long trailer de gameplay nous donnant un aperçu de la première extension du RPG de Bethesda. Cette aventure inédite nous emportera sur une toute nouvelle planète. Un pouvoir étrange s’éveille dans la ville de Dazra sur le monde natal caché de la Maison Va’Ruun et il vous faudra enquêter sur les origines de cette menace cosmique.

On peut ainsi s’attendre à de nouvelles armes, combinaisons et équipement à acquérir. Du contenu inédit sera disponible cette nuit via une mise à jour pour vous faire patienter dont le Creation Kit qui va permettre aux joueurs de créer et partager du contenu directement dans le jeu sachant que Bethesda a déjà alimenté la sélection. Le DLC Shattered Space arriver quant à lui en 2024 sur PC et Xbox Series sans plus de précisions.