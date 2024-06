Starfield : Un nouveau DLC est déjà en développement après Shattered Space, le jeu pourrait avoir des extensions tous les ans

Autant d’extensions que pour un TESO ?

L’homme à la veste en cuir a accordé une interview au vidéaste MrMattyPlays, avec un échange qui a apporté beaucoup d’éclaircissements sur les futurs plans de Bethesda. En ce qui concerne Starfield, Todd Howard peut déjà affirmer qu’une seconde extension est en préparation (potentiellement pour 2025) et que l’idée d’avoir un contenu à sortir tous les ans n’est pas impossible, sans savoir combien de temps le support du jeu pourrait durer :

« Je dirais que nous le voulons, plus ou moins, ouais. Combien de temps cela continuera-t-il ? J’espère que cela durera très longtemps. »

Avant cela, il faut déjà terminer le travail sur Shattered Space, qui a dévoilé ses premières images lors de la dernière conférence Xbox. Howard donne ici quelques détails en plus en précisant que cette aventure promet d’être plus concise dans la mesure où elle ne prendra place que sur une seule planète façonnée à la main par les artistes du studio, afin d’offrir une expérience plus « traditionnelle ». Et pour mieux saisir l’échelle de ce DLC, il a déclaré qu’il fallait s’attendre à quelque chose dans la veine du DLC Far Harbor de Fallout 4. Ce qui indiquerait une durée de vie comprise entre 8 à 15 heures en moyenne.

On comprend donc que la licence Starfield est désormais installée comme l’une des séries fortes du groupe, et que son support va encore durer quelques années.