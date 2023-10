Starfield domine le marché américain en septembre en se hissant en première position

Les dollars s’amassent

Encore une fois, aucun chiffre de vente n’est donné et il n’est pas vraiment question de dire que Starfield a été le jeu le plus vendu en septembre aux Etats-Unis. Les données en provenance de l’institut Circana se concentrent sur les dollars rapportés par les jeux, aussi bien par leurs versions physiques que numériques, en mettant de côté les DLC. On peut ainsi voir que c’est bien Starfield qui a généré le plus de billets verts en septembre, et ce même si le jeu est sorti dans le Xbox Game Pass.

Autrement dit, les ventes sont bonnes, voire très bonnes puisqu’il coiffe au poteau Mortal Kombat 1, une licence très populaire sur le territoire américain, et EA Sports FC 24 (qui est un peu moins plébiscité sur le continent et qui est sorti en fin de mois). Ainsi, il se hisse directement à la septième position des jeux ayant généré le plus de dollars sur le sol américain en 2023, à ce jour, juste derrière un certain Star Wars Jedi: Survivor (Hogwarts Legacy étant en tête de liste).

Une très jolie performance qui aurait sans doute été plus spectaculaire sans le Game Pass, mais cela prouve au moins que l’abonnement de Xbox n’est pas un frein total pour la rentabilité d’un jeu.

September 2023 Top 20 Best-Selling Premium Games (Dollar Sales, Excludes add-on content) pic.twitter.com/rNhAH8d8xY — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2023

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass.