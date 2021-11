Forza Horizon 5 réalise le meilleur démarrage d’un jeu Xbox Game Studios

Même avant son lancement officiel, qui a eu lieu hier, on savait déjà que Forza Horizon 5 était un succès. Avec un million de joueurs et de joueuses en accès anticipé, il y avait de quoi espérer un beau démarrage pour le titre, et c’est justement cela que vient féliciter Phil Spencer aujourd’hui.

Un démarrage en trombe

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

Le boss de la marque Xbox déclare alors que Forza Horizon 5 a réalisé la meilleure journée de lancement pour un jeu Xbox Game Studios, avec un pic de participants trois fois supérieur à celui de Forza Horizon 4. Ainsi, ce sont près de 4,5 millions de joueurs et de joueuses qui ont arpenté les terres du Mexique, et ce à travers toutes les plateformes.

Naturellement, le titre est bien aidé par le Xbox Game Pass, étant donné sa disponibilité day one sur le service, mais il ne faudrait pas minimiser la performance pour autant. D’un côté, le titre a certainement servi à vendre de nombreux abonnements, et de l’autre, on a pu voir que le titre avait réalisé de très bons résultats sur Steam en se plaçant en tête des ventes.

L’avenir est donc radieux pour le jeu et la licence, et on surveillera maintenant attentivement les résultats de Halo Infinite pour voir s’il parvient à faire mieux au rayon des jeux Xbox Game Studios.

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, et compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.