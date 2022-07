Star Wars Hunters est de nouveau reporté, rendez-vous dans une galaxie lointaine en 2023

Les jeux Star Wars ne vont pas manquer dans les années à venir, mais pour le moment, en 2022, c’est la disette. On pensait que Star Wars Hunters allait tant bien que mal faire patienter les fans de la saga spatiale, mais c’est loupé. Le free-to-play était attendu pour cette année, après un premier report puisqu’il était initialement prévu pour 2021, mais il nous fait une nouvelle fois faux bond.

Un retard de plus

Update on Star Wars: Hunters pic.twitter.com/F0ebimryVY — Zynga Star Wars (@ZyngaStarWars) July 18, 2022

N’attendez plus Star Wars Hunters pour cette année 2022. Zynga et NaturalMotion nous préviennent aujourd’hui que le jeu n’arrivera pas à l’heure escomptée, et que par conséquent, il était repoussé à l’année 2023, sans plus de précisions :

« Nous travaillons sans relâche pour réaliser notre vision de Star Wars : Hunters. Notre ambition est de créer un battle arena compétitif qui vous divertira pendant des années. Pour nous assurer que nous répondons aux attentes élevées des fans du monde entier et à nous-mêmes en tant que développeurs, nous avons pris la décision de retarder le lancement mondial de Star Wars : Hunters. Nous invitons tous les joueurs à nous rejoindre sur Vespaara lors du lancement de Star Wars : Hunters en 2023 sur les appareils Nintendo Switch, iOS et Android. »

D’ici là, le jeu sera encore lancé en soft launch dans quelques pays afin de pouvoir recueillir des retours de la part de communauté, mais le gros lancement du jeu n’aura donc lieu que l’année prochaine donc.