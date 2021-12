Star Wars: Hunters dévoile son premier trailer de gameplay

Présenté un peu plus tôt dans l’année, Star Wars: Hunters a été plutôt discret depuis, et il aura fallu attendre tout ce temps pour découvrir un trailer de gameplay pour le titre. Le jeu de Zynga et Lucasfilm Games se montre aujourd’hui à l’aide d’une vidéo qui permet d’en savoir un peu plus sur ce free-to-play crossplay orienté PvP.

Le jeu présente ses personnages

Ce nouveau trailer nous permet donc de voir que le jeu mettra en scène des affrontements en 4 vs 4, dans des arènes prédéfinies rappelant des lieux iconiques de la saga, suite à la chute de l’Empire. On pourra alors incarner des des personnages au gameplay unique, comme Rieve et son sabre laser, Zaina et son blaster ou encore Grozz et sa force brute.

Si le jeu a eu droit à un pré-lancement dans certains pays sur Android, Star Wars: Hunters est prévu pour sortir chez nous dans le courant de l’année 2022 sur Nintendo Switch et les plateformes iOS et Android.