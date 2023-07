Square Enix promet de sortir plus de jeux sur les consoles Xbox à l’avenir

Le début d’une nouvelle idylle ?

Vous avez sans doute pu voir passer cette image : Phil Spencer était présent afin d’annoncer lui-même que Final Fantasy XIV allait enfin être disponible sur Xbox Series d’ici l’année 2024.

Une photo symbolique qui amorce une nouvelle étape dans la relation entre Microsoft et Square Enix, et le nouveau PDG de l’éditeur a bien appuyé sur ce message. Après l’annonce concernant le MMO, Takashi Kiryu a souligné que désormais, Square Enix allait faire en sorte de publier ses jeux Xbox de manière plus fréquente :

« Et encore une chose : en tant que PDG de Square Enix, je veux dire que nous voulons continuer à proposer des jeux fabuleux aux fans du monde entier. Et bien sûr, nous souhaitons également la bienvenue à la communauté Xbox. Et à partir de l’annonce d’aujourd’hui concernant Final Fantasy XIV, et dans la mesure du possible, nous prévoyons de publier nos jeux sur Xbox pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. Nous sommes vraiment impatients de travailler en étroite collaboration avec Phil et l’équipe Xbox pour rendre cela possible. »

Phil Spencer a aussi répondu qu’il avait hâte de travailler avec Square Enix sur de futurs jeux, laissant entendre que l’éditeur devrait donc bien faire l’effort de publier un peu plus de titres sur les consoles Xbox. Cela ne veut pas dire pour autant que Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Remake arrivent sur Xbox (même si cette annonce renforce très fortement cette possibilité), mais à l’avenir, on devrait a priori voir moins de jeux Square Enix faire l’impasse sur les consoles de Microsoft.

Sans compter les Final Fantasy, l’éditeur a publié de nombreux jeux sur les consoles PlayStation et sur Switch ces derniers temps, en laissant quelques peu les machines Xbox de côté. Une situation qui est donc amenée à se raréfier, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Peut-être des annonces en vue au Tokyo Game Show ?