Tokyo Game Show : L’édition 2023 devrait être massive, la liste des exposants avec Capcom, Xbox, Square Enix…

Cette année, le Tokyo Game Show voit à nouveau les choses en grand puisque le Computer Entertainment Supplier’s Association, qui est l’organisateur du salon, indique que le Makuhari Messe sera cette fois-ci utilisé dans son entièreté. L’organisme avance que l’an dernier, la demande pour un salon plus grand s’est faite ressentir :

« Malgré les restrictions liées à la pandémie, le salon était rempli d’exposants et de fans de jeux qui attendaient une édition en bonne et due forme, et l’excitation et l’excitation sont revenues au sein du Makuhari Messe […] Cela nous a fait réaliser une fois de plus la forte demande et l’importance d’organiser un véritable salon en toutes circonstances. »