Square Enix révèle son lineup pour le Tokyo Game Show, sans Final Fantasy XVI

On espérait secrètement le voir hier lors du PlayStation Showcase, mais Final Fantasy XVI n’a pas donné le moindre signe de vie. Et si l’on doutait déjà de le voir au Tokyo Game Show de cette année suite aux propos de Naoki Yoshida, Square Enix vient définitivement d’enterrer tout espoir en dévoilant son lineup pour l’événement japonais.

I see Chaos

Pour ce TGS Online 2021, Square Enix a prévu un grand catalogue de jeux, mais on ne peut s’empêcher de remarquer l’absence de Final Fantasy XVI. Certes, il reste encore le Square Enix Presents qui aura lieu le 1er octobre à midi, et qui peut peut-être réserver des surprises mais à ce stade, on est plus que sceptiques. Il sera à suivre sur YouTube.

On pourra au moins se consoler avec un lineup complet, qui présentera les jeux suivants, comme relayé par Gematsu :

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend

Deep Insanity: Asylum

Dragon Quest X Offline

Dragon Quest X Online

Final Fantasy: Brave Exvius

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy XIV

Forspoken

Imperial SaGa Eclipse

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Project Triangle Strategy

Romancing SaGa Re;Universe

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Forspoken aura droit à une présentation plus détaillée dès 15 heures le 1er octobre, tandis que Marvel’s Guardians of the Galaxy sera présenté le 2 octobre, tout Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Yoshi-P sera bien présent lui aussi, mais pour parler de Final Fantasy XIV le 3 octobre.