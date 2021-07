Final Fantasy XVI : Le scénario est terminé, les doublages presque finalisés, mais le jeu risque de manquer le TGS

Alors qu’on s’attendait à la voir lors du Square Enix Presents, et même, dans les théories les plus folles, dans le dernier State of Play de Sony, Final Fantasy XVI ne s’est toujours pas montré depuis son premier trailer en 2020. Pourtant, le jeu prévoit toujours de refaire parler de lui en 2021, mais une interview de Naoki Yoshida, producteur du jeu, laisse entendre que ce n’est pas pour tout de suite.

Une prochaine apparition qui marquera une étape

Pourtant, selon Yoshida, le développement avance très bien. Le scénario est déjà bouclé comme on le savait déjà, et les doublages anglais sont presque terminés, ce qui est toujours bon signe. Cependant, il prévient que le jeu ne pourrait peut-être pas être montré lors du Tokyo Game Show qui se tiendra fin septembre, à cause de dealines un peu trop serrées.

Malgré tout, on a quelques bonnes nouvelles concernant la sortie du jeu. La prochaine vidéo devrait nous en dire un peu plus sur le gameplay et les combats, ainsi que toutes les choses que l’on a pas encore vu pour le moment. Voici ce que Naoki Yoshida déclare à propos de la prochaine apparition de Final Fantasy XVI :

« Le développement avance bien. C’est assez difficile de s’assurer de produire la meilleure qualité possible. Nous voulons que la prochaine annonce soit quelque chose où tout le monde regarde et se dit « Je vais acheter ce jeu ! ». Pour cela, nous produisons beaucoup d’efforts pour faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous […] Je n’aime pas jeter de petits bouts pour alimenter les gens avec de petites mises à jour, alors je veux le montrer lorsqu’il sera prêt. »

Autrement dit, le jeu ne devrait pas être montré avant quelque mois, mais lorsqu’il fera son apparition, cela voudra dire que le jeu est dans un stade de développement bien avancé. De quoi assurer une sortie en 2022 ?