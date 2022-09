Splinter Cell Remake : Ubisoft cherche un ou une scénariste capable de réécrire l’histoire pour un public moderne

Officialisé fin 2021 après plusieurs années de spéculations et de rumeurs autour de l’avenir de la licence, Splinter Cell Remake a livré de maigres indices sur la direction que prend son développement, notamment en matière de narration. D’après une offre d’emploi postée sur le site officiel d’Ubisoft, le studio de Toronto cherche à recruter un ou une scénariste capable d’aider l’équipe à réécrire et mettre à jour l’histoire « pour un public moderne » en utilisant, sans grande surprise, le premier jeu de la série comme base.

Un jeu capable de réunir les fans, anciens comme nouveaux ?

Toujours selon cette offre publiée par l’éditeur français, on apprend que la filiale canadienne souhaite conserver « l’esprit et les thèmes du jeu original » tout en travaillant « les personnages et l’univers afin de les rendre plus authentiques et crédibles. » Notez également que la personne recrutée devra contribuer « à créer une expérience narrative cohérente et convaincante pour un nouveau public de fans de Splinter Cell. »

En attendant d’en savoir davantage, rappelons que, même si Splinter Cell Remake n’a pas encore de fenêtre ni de plateformes de sortie, on sait qu’il tournera sous Snowdrop Engine (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora, futur projet Star Wars…) et qu’il aura vocation à « redéfinir le jeu d’action-infiltration », en offrant tous les outils aux joueuses et joueurs pour devenir un vrai fantôme. A suivre.