Splinter Cell Remake : Le réalisateur du projet quitte Ubisoft

Après des années sans nouvelle de la série, Ubisoft a récemment officialisé la mise en chantier d’un remake du premier Splinter Cell. On apprenait il y a peu que l’éditeur était toujours en phase de recrutement, avec la recherche d’un ou d’une scénariste capable de réecrire l’histoire de Sam Fischer avec un ton plus moderne. Mais Ubisoft va devoir maintenant se mettre à la recherche d’un nouveau réalisateur, puisque David Grivel vient de quitter son poste et a annoncé son départ de chez l’éditeur.

Le réalisateur s’en va

VGC rapporte que l’intéressé a annoncé qu’il quittait le projet via sa page LinkedIn, indiquant seulement qu’il s’embarquait « dans une nouvelle aventure ». Pour rappel, Grivel a travaillé pendant 11 ans chez Ubisoft, notamment sur Splinter Cell Blacklist et Ghost Recon Future Soldier avant d’œuvrer sur les licences Assassin’s Creed et Far Cry.

On ignore donc ce qu’il se trame en coulisses mais Ubisoft va maintenant devoir faire sans le réalisateur, et se mettre en quête d’une nouvelle figure de proue pour ce remake. Ne vous attendez donc pas à voir ce projet débarquer dans les prochains mois (prévoyez plutôt quelques années), puisqu’on doute qu’il soit encore très avancé. Et ce départ n’arrange évidement rien.