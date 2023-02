Splatoon 3 : Le prochain Splatfest sous le signe du chocolat arrive bientôt

Splatoon 3 continue sur sa lancée avec un nouveau Splatfest qui arrivera dans quelques jours. Cette fois-ci, le choix des équipes se fera en fonction de vos goûts en matière de chocolat. Un timing parfait juste avant la Saint Valentin.

« Chocolate rain »

Après avoir profité de l’aura de la licence Pokémon, Splatoon 3 revient avec un thème plus classique, celui du chocolat. Vous pouvez d’ores et déjà choisir votre camp parmi les trois propositions : chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Du 11 au 13 février prochain, il vous faudra donc défendre vos couleurs.

Tout d’abord durant la première partie du festival dans des guerres de territoire à 4vs4. La seconde partie marque l’arrivée de la guerre tricolore où quatre joueurs du camp en tête du classement font face à deux joueurs des deux autres camps. L’équipe qui aura encré le plus de surfaces gagne la partie. Tous les points marqués durant le festival contribueront à votre équipe afin de décrocher la première place.

Le FPS non violent de Nintendo a encore de beaux jours devant lui si l’on en croit les récents résultats financiers de la firme qui confirme un bon 10.13 millions d’unités vendues dans le monde. En France, le titre fait même partie des meilleures ventes de l’année 2022 avec 254 000 exemplaires écoulés. Autant dire que vous n’êtes pas près de manquer d’adversaires de sitôt.