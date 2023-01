La Nintendo Switch est un énorme succès en France avec plus de 7 millions de consoles vendues

Dans l’hexagone, la Switch est désormais la console de salon la plus populaire de tous les temps grâce à un nouveau record de ventes qui vient de battre celui détenu depuis longtemps par la Wii. Via de nombreux médias français généralistes comme l’AFP ou le Figaro, Nintendo a donc communiqué quelques chiffres sur ce nouveau succès.

Au moins 1 français sur 10 possède une Nintendo Switch dans son salon

Ce n’est un secret pour personne, la Switch cartonne en France depuis sa sortie en 2017. Il suffit d’observer chaque semaine les chiffres du SELL concernant les meilleurs ventes de jeux pour constater que les titres phares de la machine sont toujours présents aux côtés des grosses sorties du moment chez la concurrence (et qui ne restent jamais très longtemps sur le podium).

On apprend donc la Switch s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires depuis son lancement, dépassant ainsi la Wii et ses 6.3 millions. On parle bien entendu des consoles de salon car la Nintendo DS reste le plus gros succès de Nintendo chez nous avec 10,6 millions de consoles portables sur notre sol. Grâce aux déclarations de Phillipe Lavoué, directeur général de Nintendo France, on apprend également que rien qu‘en 2022, la Switch s’est écoulée à presque 1 million d’exemplaires : « Nous avons vendu 987.000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console vendue sur deux en France l’an passé était une Switch ».

Il faut dire que l’année 2022 a été particulièrement riche en gros jeux à succès ne serait-ce qu’avec Légendes Pokémon Arceus et surtout Pokémon Écarlate et Violet. Le jeu tout public par excellence, Nintendo Switch Sports a également très bien marché chez nous avec 425 000 ventes depuis sa sortie. En dehors des succès habituels (Animal Crossing New Horizons ou encore Mario Kart 8), on note de très belles performances pour Spaltoon 3, Mario Strikers et Kirby et le Monde Oublié.

Pour résumer, il faut savoir que 10,5% de la population français possède une Switch chez elle tandis que sur les dix jeux les plus vendues cette année, neuf sont des titres Switch (l’intru étant FIFA 23 sur PS4).

On imagine que Nintendo ne va pas s’arrêter en si bon chemin avec d’autres grosses cartouches qui arrivent cette année. On pense par exemple à Fire Emblem Engage qui arrive dans quelques jours ou encore The Legend of Zelda Tears: of Kingdom qui est prévu pour le 12 mai prochain. On n’oublie pas non plus le film Mario au cinéma qui est particulièrement attendu et qui ouvrira potentiellement la voie à d’autres adaptations si le succès est au rendez-vous.