Splatoon 3 : Un nouveau trailer pour le DLC « Tour de l’ordre »

Un peu d’ordre au printemps prochain ?

Le Nintendo Direct nous a offert un meilleur aperçu du gros DLC de Splatoon 3 qui introduira un nouveau mode histoire. Le Pass d’extension du titre se divise en deux parties : Chronomapolis et Tour de l’Ordre. Le premier est déjà sorti et propose de retrouver la ville du tout premier jeu Splatoon et pour en faire votre HUB.

La tour de l’Ordre, comme son nom l’indique, vous fera gravir les étages d’une tour. Cela semble être une sorte de mode roguelite si l’on se fie aux images du trailer. Vous pourrez ainsi obtenir différents bonus en progressant, histoire d’être toujours efficace avec vos balles de peinture dans les arènes. Vous incarnez un nouvel Octoling qui sera aidé par Pearl, un personnage issu Splatoon 2. Notons aussi que le DLC disponible d’une direction artistique assez monochrome, ce qui contraste avec le déluge de couleurs de l’opus principal.

Le volume 2, la Tour de l’Ordre est attendu pour le printemps 2024 sans plus de précision.