Splatoon 3 sortira son DLC orienté solo à la fin du mois de février

Redonnez des couleurs à Chromapolis

C’est via le biais d’un très bref trailer que ce DLC se présente un peu plus, même si cette vidéo sert surtout à confirmer l’arrivée de cette extension pour le mois prochain. On l’attendait pour le printemps, mais c’est finalement dès le 22 février que vous pourrez donc découvrir le DLC Tour de l’Ordre dans Splatoon 3, qui se présente sous la forme d’une aventure solo inédite dans laquelle on incarne Numéro 8 dans une version de Chromapolis qui est totalement vidée de ses couleurs pétillantes. Une épopée assez différente de l’expérience de base du jeu, avec un petit aspect rogue-lite qui demandera d’améliorer ses compétences au fur et à mesure.

Splatoon 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test afin d’en savoir plus sur le jeu.