South Park: Snow Day est disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Avec toutes les sorties importantes du moment, on en oublierait presque qu’un nouveau jeu South Park débarque aujourd’hui dans les rayons. Ce n’est pas Ubisoft qui est en charge du projet cette fois-ci puisque c’est THQ Nordic qui s’est offert les droits de la licence pour développer South Park: Snow Day, un titre dans lequel Cartman et sa bande vont se mettre la misère à grands coups de boules de neige. Le titre sort aujourd’hui, est voici où il est possible au prix le plus bas possible parmi les grandes enseignes.