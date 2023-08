South Park Snow Day annoncé, un jeu multijoueur coopératif pour 2024

Un South Park pour 2024

Début 2022, nous avions appris l’existence d’un jeu South Park développé par le studio Question (The Blackout Club). Puis lors de la précédente conférence de l’éditeur, l’été dernier, on nous avait à nouveau teaser ce projet, que l’on avait quelque peu oublié depuis. C’est maintenant officiel, South Park Snow Day a confirmé son existence avec un tout premier trailer. Et ça, comme diraient certains, ça trou l’cul.

Il s’agit d’un nouveau titre tout en 3D où l’on y retrouvera notre bon vieux Cartman, ainsi que Stan, Kyle et Kenny qui vont célébrer le jour le plus magique de la vie d’un enfant : le « snow day » (le jour de neige ou jour blanc). L’aventure proposée se traduira par une expérience multijoueur et coopérative, jouable avec jusqu’à trois amis, où il faudra se frayer un chemin à travers les rues enneigées et tout faire pour profiter d’une journée sans école (et éventuellement, sauver le monde).

Quant à la sortie, il faudra se contenter d’une période estimée à 2024. On sait néanmoins qu’il arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series mais également sur Nintendo Switch. Pour le reste, il faudra encore patienter un peu.