Une date de sortie qui a tué Kenny

Basé sur la série télé officielle et en reprenant son humour et ses personnages, South Park Snow Day prend le pari de proposer un jeu d’action et d’aventure coopératif. Annoncé début 2022 puis officialisé il y a quelques mois, le titre récupéré par THQ a dévoilé ses premières images de gameplay le mois dernier. On se retrouvera ainsi dans une ville enneigée de South Park, qui est devenu un vrai champ de guerre avec des tas d’ennemis à combattre en solo ou en coopération jusqu’à quatre.

On a désormais une date de sortie assez proche : toujours prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, South Park Snow Day sera lancé le 26 mars 2024. Dans trois mois environ donc, pendant une période qui est déjà bien chargée, aussi bien pour l’industrie (Rise of the Ronin, Dragon’s Dogma 2…) que pour l’éditeur THQ (Alone in the Dark, Outcast…). Oui, on sent bien le tunnel de jeux qui s’amassent avec la fin de l’année fiscale.

Et un collector qui trou l’cul

L’autre information à retenir, c’est qu’il y aura bien une édition collector. Si THQ Nordic a l’habitude d’en sortir, on ne savait pas trop s’il y en aurait une ici, vu le prix plus abordable (29.99€) de l’édition standard. Mais bonne nouvelle, le collector sortira en même temps que le jeu et regroupera :

Un bonnet du grand sorcier Cartman

Une figurine du grand sorcier Cartman avec un dérouleur de PQ

Six cartes de tarot

La bande-son

Une boule à neige de 12.5 centimètres de diamètre

Le jeu en physique

Le collector est bien en édition limitée avec un tirage à quelques milliers d’exemplaires. S’il vous intéresse, sachez qu’il est déjà disponible en précommande sur Amazon au prix de 229.99€.