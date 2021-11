La fin d’année est là, et après des mois d’octobre et de novembre bien remplis, il est temps de se tourner vers les dernières sorties de 2021. Décembre est déjà à nos portes et comme d’habitude, nous vous proposons un calendrier complet des sorties jeux vidéo à venir. Et l’on aura quelques petites choses à noter, sans pour autant être un mois de folie.

Quelles sont les sorties jeux en décembre 2021 ?

Pour commencer, vous retrouverez une sélection des sorties à venir en décembre 2021 dans cette vidéo. Bien sûr Halo Infinite et Final Fantasy XIV Endwalkers sont probablement les titres les plus attendus mais n’oublions pas Solar Ash, Chorus ou encore le prochain jeu Syberia qui arrivent également. Rappelons aussi que la cérémonie des Game Awards aura lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre et que nous couvrirons l’événement.

Toutes les sorties jeux vidéo décembre 2021

1 décembre

No Plan B (PC, accès anticipé)

2 décembre

3 décembre

4 décembre

6 décembre

7 décembre

8 décembre

Halo Infinite (PC, Xbox One, Xbox Series)

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered (PC, Xbox One, Switch)

9 décembre

Loop Hero (Switch)

After the Fall (Oculus, Steam VR, PSVR)

Wytchwood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Monster Rancher 1 & 2 DX (PC, Switch)

Monopoly Madness (PC, Switch)

Demon Gaze Extra (PS4, Switch)

Super Impossible Road (Switch)

10 décembre

Vaporum: Lockdown (PS5, PS4, Xbox One)

Syberia The World Before (PC)

13 décembre

Shovel Knight Pocket Dungeon (PC, PS4, Switch)

14 décembre

Among Us (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Greak: Memories of Azur (PS4, Xbox One),

15 décembre

Aeterna Noctis (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

16 décembre

23 décembre

Acheter les jeux de décembre au meilleur prix