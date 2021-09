Cérébrale Académie : Bataille de méninges

Cérébrale Académie : Bataille de méninges est un party game dans lequel on peut participer à plusieurs mini-jeux afin de déterminer qui est le plus intelligent dans la pièce. Il existe plusieurs défis basés sur différents domaines, que ce soit la logique, les mathématiques ou les réflexes, qui aident à renforcer nos cellules grises. Le titre est jouable à plusieurs via des affrontement en local ou en ligne, mais il est aussi possible de jouer seul pour entraîner son cerveau.