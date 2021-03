After the Fall

After the Fall est un FPS en réalité virtuelle développé et édité par Vertigo Games, les créateurs d'Arizona Sunshine. Le titre vous embarque dans un Los Angeles post-apocalyptique rempli de morts-vivants et se déroulant dans les années 80. Jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs, il propose une grande variété d'armes et de pouvoirs qui vous permettront de décimer différents types de zombies.