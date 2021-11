Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! est un jeu de cartes développé et édité par Konami à destination de la Nintendo Switch. Le titre proposera une histoire originale dans l'univers du dernier anime en date, Yu-Gi-Oh! SEVENS. On pourra ainsi s'initier aux règles du Rush Duel et profiter de très nombreuses cartes dont le retour de monstres fétiches comme le dragon blanc aux yeux bleus ou le magicien des ténèbres.