Le mois de février continue et après l’arrivée de Zombie Army 4: Dead War ou encore d’un jeu Dark Crystal, voici que les esprits se tournent vers la Saint-Valentin. Il faut dire que c’est une date très désirée par les développeurs qui sortent souvent des jeux le 14 février. Voyons un peu ce qui arrive dans les prochains jours.

Quelles sont les sorties jeux du 10 au 16 février 2020 ?

Yakuza : The Remastered Collection (PS4) – 11 février

Si vous avez récemment commencé les Yakuza ou que vous êtes fans de la série, sachez que le 11 février débarquera une édition physique un peu spéciale : celle-ci regroupe les éditions remasterisées de Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, avec le collector PlayStation 3 de ce dernier.

Pas de texte français, malheureusement, mais pour une cinquantaine d’euros, ça donne quand même envie tout en évitant de passer par la case PlayStation Store. A noter que les deux premiers jeux sont sur un seul disque, Yakuza 5 sur le second.

Wolcen : Lords of Mayhem (PC) – 13 février

Dans notre équipe, c’est probablement la sortie que l’on attendait le plus pour ce mois de février. Après une période d’accès anticipé concluante, Wolcen va faire son entrée en version définitive ce jeudi. Il s’agit d’un hack’n’slash développé par des français qui nous plonge dans un monde médiéval fantastique. Avec ses airs de Diablo, on incarnera un personnage qui n’a pas de classe prédéfini mais qu’il faudra personnaliser au fur et à mesure.

Dreams (PS4) – 14 février

Sans aucun doute la sortie majeure de ce mois de février. Après une phase d’early access, Dreams débarque en exclusivité PlayStation 4. Il s’agit du nouveau projet de Media Molecule, les créateurs de LittleBigPlanet, et autant vous dire qu’il s’agit d’un véritable OVNI. Le titre disposera bien d’un mode campagne ou plutôt, d’un univers crée par les développeurs, pour se faire la main et découvrir les outils mais c’est évidemment la partie sandbox qui est importante.

Dans Dreams, on peut tout faire. Créer un jeu de course, façonner une expérience unique… De nombreux outils sont à disposition pour créer ce que l’on veut. Et si vous n’êtes pas très créatif, vous pourrez toujours parcourir et découvrir les niveaux que la communauté a partagé en ligne. Oui, ça s’annonce assez fou.

The Snack World: Mordus de Donjons (Switch) – 14 février

Edition gold du jeu déjà paru, The Snack World: Mordus de Donjons est un jeu d’action aventure aux composantes RPG chapeauté par Level-5. Vous serez chargés par le Roi Papaye et sa fille de mettre un terme aux sombres desseins d’un sultan.

Warriors Orochi 4 Ultimate (PC, PS4, One, Switch) – 14 février

Avec Warriors Orochi 4 Ultimate, le 4ème épisode profite d’une version complète avec quelques nouveautés. On aura deux nouveaux personnages (Jeanne d’Arc et Gaia) et une nouvelle trame narrative. Le jeu de base, pas mal de contenus en plus mais aussi de nouvelles mécaniques et un mode Infinité.

Street Fighter V : Champion Edition (PC, PS4) – 14 février

Et enfin, on termine en évoquant la Champions Edition de Street Fighter 5 qui sortira à cette Saint-Valentin. Cette version comprend la version originale du titre ainsi que l’Arcade Edition. On y retrouve donc tous les personnages sortis depuis.

Mais la semaine est riche. On y retrouvera d’autres titres comme Luna the Shadow Dust le 13 février , la sortie PC de Daemon x Machina, Florence, sur PC et Switch, mais aussi deux contenus additionnels majeurs : le DLC de Dead Cells, appelé The Bad Seed, et l’extension de Metro Exodus, Sam’s Story.