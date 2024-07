Sony lance une gamme de figurines centrée sur les personnages PlayStation, de Kratos à Aloy en passant par Jin Sakai

Avis aux collectionneurs

Contrairement à la plupart des statuettes et autres figurines que vous pouvez déjà retrouver sur le marché, la gamme « The Shapes Collection » se concentre sur des jouets articulés qui peuvent être plus facilement manipulés, avec des accessoires pour mieux les mettre en scène.

La première figurine à sortir sera celle d’Aloy de Horizon Forbidden West. Elle mesurera 15 cm et comportera 42 points d’articulation avec 15 accessoires, dont son arc et sa lance ainsi que plusieurs visages. La sortie de cette première figurine est prévue pour le 15 août prochain et il faudra débourser la somme de 56,40 € (c’est précis) pour mettre la main dessus. Actuellement, elle est seulement disponible en précommande sur le site PlayStation Gear. Le personnage de Varl sera aussi disponible à la même date, pour 33,60 €.

On retrouvera ensuite le duo Kratos et Atreus de God of War Ragnarok ainsi que Jin Sakai de Ghost of Tsushima, vendues au prix de 33,60 € elles aussi. Un tarif moins élevé qui prend en compte le nombre d’articulations plus faibles (entre 24 et 32), ainsi que du nombre d’accessoire lui aussi revu à la baisse. Le site du PlayStation Gear indique la même date d’expéditions pour ces figurines, tandis que PlayStation préfère indiquer que les envois se feront à partir de septembre.